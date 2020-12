EN DIRECT - Nouvelle variante du virus : plusieurs pays se coupent du Royaume-Uni

MARTIN HIRSCH SUR LCI





Invité ce dimanche midi du Grand Jury sur LCI avec Le Figaro et RTL, Martin Hirsch, le patron de l'AP-HP estime que "les choses sont encore maitrisées, mais tout le monde se pose des questions. Tout dépendra de ce qu'il se passera ces tous prochains jours. (...) Nous n'avons pas intérêt à se débrider au cours de la période qui vient."





"On ne joue pas avec le feu ; on ne joue pas. (...) Cela fait dix-onze mois qu'il y a des contraintes fortes." On peut avoir des comportements qui permettent de voir ses proches sans se mettre dans une situation où on se contaminerait."





Six à tables, est-ce trop ? "Non, ce n'est pas encore trop. Nous serons assez nombreux à être six à tables. Moi ? Je serai en dessous de six le 25, et le 31 à faire le tour des hôpitaux. En revanche, on sera six tout à l'heure, oui, avec mes enfants."