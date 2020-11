EN DIRECT - Covid-19 : 418 nouveaux décès ces dernières 24 heures, près de 5000 malades en réanimation

ITALIE, HOTELS RÉQUISITIONNÉS





En temps normal, les hôtels italiens grouillent de voyageurs d'affaires et de touristes venus des quatre coins du monde. Mais, la pandémie du Covid-19 a tari sa clientèle et ce sont désormais des patients atteints du coronavirus qui les remplacent, faute de place dans les hôpitaux saturés. "On manque de lits hospitaliers depuis plusieurs jours, explique le docteur Simona Amato. Ce qui a entraîné un embouteillage d'ambulances à l'entrée des services d'urgence.





Une quinzaine d'établissements à Rome accueillent des patients positifs au Covid-19 pour une capacité totale de 800 lits. La moitié est déjà occupée, selon les autorités régionales du Latium. Ils hébergent des patients symptomatiques mais soumis à l'isolement, des patients en voie de guérison et des patients dont l'état n'est pas préoccupant mais qui nécessitent une prise en charge. "Le personnel médical est présent 24 heures sur 24, et il voit chaque patient deux fois par jour, raconte Christian, 23 ans, atteint du coronavirus. La chambre a tout le confort et dispose de réserves d'oxygène parce que les premiers jours j'avais des difficultés à respirer."





A travers le pays, ce sont 15.000 lits d'hôtels réservés pour les patients Covid, selon le ministre italien des Affaires régionales Francesco Boccia.