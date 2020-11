EN DIRECT - Covid-19 : une proposition de loi déposée pour rendre obligatoire l'isolement des malades

COMMERCES





Pour rouvrir samedi, les commerçants devront notamment augmenter le nombre de mètres carrés alloué à chaque client pour permettre de respecter une distanciation sociale. L'espace doit passer de 4 mètres carrés par personne à 8 mètres carrés. Si cela revient à diviser par deux le nombre de clients autorisés dans les magasins, la nouvelle règle considère cependant une superficie "brute" et non plus "nette", a expliqué mardi l'entourage du ministre de l'Economie à l'AFP.





Ainsi l'établissement n'aura plus à retrancher les étals ou le comptoir de sa superficie, et le calcul ne prendra plus en compte les employés ou ses responsables, a-t-on indiqué au cabinet de Bruno Le Maire. "C'est un renforcement de la jauge, avec des règles plus claires et plus simples pour qu'elles soient mieux appliquées".