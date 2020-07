EN DIRECT - Covid-19 : dernière phase de l'essai clinique le 27 juillet pour le vaccin de Moderna

MACRON / STRATÉGIE FACE À LA DEUXIÈME VAGUE





La président de la République a évoqué la stratégie dans le cas où la France souffrirait d'une recrudescence de l'épidémie de Covid-19. "Nous sommes en train de tout faire pour éviter une nouvelle vague et pour avoir une approche différenciée si elle apparaissait". Emmanuel Macron écarte donc, pour l'instant, toute possibilité d'un nouveau confinement total du pays, qu'il qualifie de "mesure la plus dure et la plus radicale".





"Si une nouvelle vague apparaît, (il faudra) isoler le plus localement possible et donc le plus rapidement possible", complète-t-il. "Nous sommes les acteurs de la lutte contre le virus. Si on ne veut pas de deuxième vague, ça dépend de nous".