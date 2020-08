EN DIRECT - Covid-19 : deuxième hausse consécutive du nombre de patients en réanimation

REMANIEMENT EN GRÈCE POUR MIEUX GÉRER LA PANDÉMIE





Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a légèrement remanié son gouvernement mardi, un peu plus d'un an après sa prise de fonctions, pour améliorer sa gestion de la crise sanitaire et des fonds alloués par l'Union européenne, a annoncé mardi son porte-parole.





Parmi ses objectifs : "la gestion de l'augmentation des fonds européens" et "le renforcement organisationnel" du ministère de la Santé, a ajouté le porte-parole du gouvernement, dans une allocution télévisée. Le Premier ministre a nommé des nouveaux vice-ministres à la santé, à la sécurité sociale et à la protection de l'environnement, et promu deux responsables au rang de ministres adjoints.