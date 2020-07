EN DIRECT - Covid-19 : la crise sanitaire "la plus grave" de l'histoire de l'OMS, assure son directeur

Ces deux villes de la Lombardie, la région de Milan, ont été parmi les plus touchées par la pandémie, qui a fait en Italie plus de 35.000 morts. Ces trois spectacles seront dirigés par le chef d'orchestre Riccardo Chailly.

La fin de ces restrictions avait pour but d'éviter l'effondrement de l'économie la plus importante d'Asie du Sud-Est.

L'archipel, 4e pays le plus peuplé au monde avec près de 270 millions d'habitants, a enregistré plus de 1.000 nouvelles infections chaque jour depuis le relâchement des mesures de confinement ce mois-ci.

Dès avril, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a travaillé en collaboration avec les douanes, la gendarmerie et des contrôleurs financiers et fiscaux, dans une "task force" nationale contre les fraudes et escroqueries liées au coronavirus.

"Il y a eu douze 'retrait-rappel' de gels hydroalcooliques et on a trouvé des lots de masques non-conformes dans le cadre de la 'task force' qui ont donné lieu à des retraits du marché ou des interdictions de commercialisation", a expliqué la directrice de la DGCCRF, Virginie Beaumeunier, lors d'une conférence de presse.

Particulièrement vigilante sur les prix des masques et des gels hydroalcooliques durant la crise sanitaire, la DGCCRF a indiqué lundi avoir mené 41.600 contrôles et traqué les arnaques aux produits "miracles" anti-Covid-19.

Le dossier a été présenté par une coalition de syndicats disant représenter plus d'un million de travailleurs du secteur de la santé au Brésil. Les syndicats accusent le dirigeant d'extrême droite "d'avoir fait preuve de négligence criminelle dans sa gestion de la pandémie de Covid-19, risquant la vie de professionnels de la santé et de membres de la société brésilienne".

Il s'agit des Etats qui ont "une moyenne sur sept jours de nouveaux cas quotidiens d'au moins 10 pour 100.000 habitants", à l'exception de la Virginie et du Maryland voisins. Sont notamment concernés la Floride, la Californie, le Texas et le Delaware, a précisé la mairie dans un communiqué.

Le gouvernement espagnol fait tout pour obtenir que Londres exempte de quarantaine les voyageurs rentrant des Canaries et des Baléares, où le nombre de cas est si faible que le voyagiste TUI a décidé d'y maintenir les séjours de clients britanniques. L'Andalousie et la région de Valence ont, elles, demandé la création de couloirs aériens sécurisés avec le Royaume-Uni.

"Il y a déjà des annulations et il va y en avoir plus. Personne ne veut partir une semaine en vacances pour se retrouver enfermé deux semaines chez lui au retour", a déclaré ce lundi Emilio Gallego, secrétaire général de la fédération Hosteleria de España.

"C'est la première fois depuis 50 ans que le trafic aérien connaît un à-coup aussi brutal et il est avéré que le rétablissement sera très progressif: un retour au niveau de trafic de 2019 à Paris est anticipé entre 2024 et 2027", a estimé M. de Romanet.

Les foires et salons professionnels rouvriront en France le 1er septembre, a annoncé Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur. "La décision a été prise en Conseil de défense de permettre à partir du 1er septembre l'organisation à nouveau de foires et de salons professionnels (...) en respectant les consignes de sécurité sanitaires”, a-t-il indiqué.

Les Etats-Unis sont le pays avec le plus lourd bilan (146.968 décès) devant le Brésil (87.004), le Royaume-Uni (45.752), le Mexique (43.680) et l’Italie (35.112).

L'épidémie a fait plus de 650.000 morts dans le monde, dont près du tiers en Europe, depuis son apparition officielle fin décembre , selon le dernier comptage de l’AFP. Au total, 650.011 décès ont été recensés, ainsi que 16.323.558 contaminations . Le nombre de morts a doublé en un peu plus de deux mois et plus de 100.000 nouveaux décès ont été enregistrés depuis le 9 juillet.

Depuis que le coronavirus a été détecté en Chine fin 2019, la pandémie a fait plus de 645.000 morts dans le monde et contaminé plus de 16,3 millions de personnes au 27 juillet 2020.

Le conseil d'administration du FMI a approuvé une aide d'urgence en faveur de l'Afrique du Sud d'un montant de 4,3 milliards de dollars. Une aide "pour soutenir les efforts des autorités qui font face à une situation sanitaire difficile et aux graves conséquences économiques du choc provoqué le Covid-19, précise l'institution dans un communiqué. "Une fois la pandémie terminée, il sera urgent de garantir la viabilité de la dette et de mettre en oeuvre des réformes structurelles pour soutenir la reprise et parvenir à une croissance durable et inclusive", ajoute le FMI.

Bravant le couvre-feu, les habitants sont sortis de chez eux pour contester ce classement et les restrictions économiques qui leur sont imposées, les plus strictes du pays. La manifestation a tourné à l'émeute durant la nuit et l'immeuble de la mairie a été incendié. Les troubles n'ont pas fait de victime.

En vigueur en Belgique et pour accéder à une plage de Montereau, en Seine-et-Marne, le traçage téléphonique est envisagé dès la semaine prochaine dans les bars et restaurants parisiens. En quoi consiste-t-il ? Pourrait-il être facilement appliqué en Île-de-France ?

Les activités du FC Annecy, qui évolue en National, sont donc suspendues "jusqu'à nouvel ordre", a indiqué le club, jugeant prioritaire "la santé de ses licenciés et de leurs proches". Les joueurs et les membres du staff, placés à l'isolement pour 14 jours, seront "testés prochainement".

Le Costa Rica teste pour homologation un dispositif inédit de désinfection de masques jetables pour faire face à une pénurie de matériel de protection. Le prototype, mis au point par les scientifiques de l'institut universitaire technologique du Costa Rica (TEC) et l'entreprise privée Plasma Innova, est destiné à désinfecter les masques jetables N95, qui procurent la meilleure protection contre le virus. Il combine l'action de rayons ultraviolets et la technologie de traitement au plasma, habituellement utilisée pour nettoyer des dispositifs microélectroniques.

"Ce jeudi cela fait six mois que l’OMS a déclaré la Covid-19 comme une urgence de santé publique de portée internationale, le plus haut niveau d’alarme en droit international ", a-t-il rappelé lors d’une conférence de presse depuis le siège de l’OMS à Genève, précisant qu'à ce moment, le 30 janvier, "il y a avait moins de 100 cas recensés en dehors de la Chine, et aucun décès".

Pour cause de virus, la cérémonie traditionnellement organisée à Los Angeles se déroulera bien en direct mais sera entièrement virtuelle cette année. Elle débutera à 8h30 heure locale (15h30 GMT) et pourra être suivie sur le site des Emmy Awards.

Dans un entretien accordé à la télévision privée Telecinco, il a soutenu que des endroits très dépendants des touristes britanniques comme les Baléares, les Canaries et les régions de Valence et de l'Andalousie étaient des destinations sûres.

Près de 7 millions d'enfants supplémentaires dans le monde pourraient souffrir des effets de la malnutrition à cause de la crise économique et sociale causée par la pandémie de Covid-19, selon une estimation de l'Unicef publiée mardi.

"Les vignerons veulent 8.500 kilos à l'hectare et les maisons entre 6.000 et 7.000 kilos", résume Bernard Beaulieu, viticulteur à Mutigny (Marne).

Les volontaires sont recrutés principalement parmi les professionnels de santé qui, par leur profession, sont les plus exposés au virus dans ce pays, deuxième le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19 après les Etats-Unis.

5.000 "cobayes" participent au Brésil aux tests de phase III - la dernière avant l'homologation - du vaccin ChAdOx1 nCoV-19, mis au point par l'Université d'Oxford et le laboratoire britannique AstraZeneca, également testé au Royaume Uni et en Afrique du Sud.

Le monde est loin d’en avoir fini avec la pandémie de Covid-19. Pour preuve, la direction générale de la santé déplore une "nette augmentation de la circulation du virus" en France. "Il est plus que jamais nécessaire de retrouver une discipline collective", réclame-t-elle.

A l'échelle mondiale, les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché, à la fois en nombre de morts et en nombre de cas. Mardi, 68.524 nouvelles infections ont été relevées en un seul jour, ce qui porte à plus de 3,89 millions le nombre total de cas positifs. Le dernier bilan établi par l’université Johns Hopkins fait état de 141.883 décès. Au point que Donald Trump a été obligé de changer de ton, reconnaissant pour la première fois que la pandémie prenait des proportions "inquiétantes" et a recommandé "à tout le monde de porter un masque quand la distanciation sociale n’est pas possible".