EN DIRECT - Covid-19 : les aides de l'Etat étendues à plusieurs professions

KIM JONG-UN ENVOIE DE L'AIDE DANS UNE VILLE CONFINÉE





Le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné l'envoi d'aide à Kaesong, une ville située à la frontière intercoréenne confinée depuis juillet pour lutter contre le coronavirus, a annoncé dimanche l'agence de presse officielle KCNA. Les autorités nord-coréennes ont déclaré avoir instauré en juillet un état d'urgence maximale à Kaesong après y avoir découvert un cas possible de contamination au coronavirus, qui serait le premier du pays.





"Le Leader Suprême s'est assuré que des mesures d'urgence étaient prises pour fournir de la nourriture et des médicaments après que la ville a été totalement bloquée, et cette fois il a veillé à ce que de grandes quantités de riz et d'aide soient envoyées à la ville", a déclaré l'agence officielle. KCNA ajoute que Kim est préoccupé "jour et nuit" par le sort des habitants de Kaesong qui poursuivent selon l'agence "leur campagne pour mettre en échec la progression du virus malfaisant".