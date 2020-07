EN DIRECT - Coronavirus : entre 2 et 2,5 millions de téléchargements pour StopCovid

ÉLUS LOCAUX





Devant la commission d'enquête sénatoriale, des élus locaux ont dénoncé le "mur d'incompréhension" qui s'est hissé entre eux et l'Etat pendant la crise. "Après ce qui s'est passé, le statu-quo n'est pas possible", a affirmé François Baroin, le président de l'Association des maires de France. "L'absence de vélocité et d'adaptation de l'Etat, sa bureaucratisation et sa centralisation est l'une des causes du ralentissement et des grandes difficultés qu'on a pu observer sur certains territoires", a-t-il estimé.





La maire de Paris ANne Hidalgo a elle regretté qu'"on traîne encore cette idée que le masque ne servait à rien. Et les tests pareils". "Aujourd'hui, maire de Paris, je n'arrive pas à obtenir l'information sur où sont les clusters (foyers) parisiens. Elle ne m'est pas donnée", a-t-elle déploré suscitant l'incompréhension des membres de la commission.