EN DIRECT - Covid-19 : 346 morts et près de 23.000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en France

L'HÔPITAL DE DIEPPE SOUS "FORTE TENSION"





L'hôpital de Dieppe face à une situation inédite. Plus de 140 agents et 123 patients sont atteints par le Covid-19 au sein de l'établissement dont les ressources humaines sont en conséquence sous "forte tension", selon la direction.





"La situation du centre hospitalier de Dieppe est préoccupante", a indiqué la direction du groupement hospitalier de territoire (GHT) Caux maritime dans un communiqué titré "tension importante et préoccupante". Sur l'ensemble du GHT qui compte sept établissements, 176 personnels et 173 patients sont atteints par le virus. L'hôpital de Dieppe affiche près de 1.735 équivalents temps plein rémunérés, toutes catégories confondues, et 958 lits et places.





L'Agence régionale de santé (ARS) "a déclenché la réserve sanitaire régionale et nationale. On a quelques renforts qui arrivent au fur et à mesure. Ça s'organise mais il n'y en a pas pléthore non plus", a ajouté M. Esteve.