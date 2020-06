EN DIRECT - Coronavirus : l'OCDE prévoit une récession mondiale d'au moins 6% en 2020

OCDE





L'économie mondiale devrait connaître cette année une récession d'au moins 6% qui aggravera les inégalités, selon l'OCDE, qui appelle les gouvernements à se moderniser et à coopérer pour l'avènement d'une économie "plus juste et plus durable".





Dans ses premières perspectives économiques mondiales depuis que la pandémie a mis à genoux tous les grandes économies de la planète, l'Organisation de coopération et de développement économiques, confrontée à une "incertitude extraordinaire" a échafaudé deux scénarios : l'un où l'épidémie de Covid-19 "reste sous contrôle" et l'autre où elle repart avec une deuxième vague.





Dans le premier cas, le produit intérieur brut (PIB) mondial reculera en 2020 de 6%, dans le deuxième de 7,6%. En 2021, il rebondira selon les cas de 5,2% ou de seulement 2,8% si le coronavirus recommence à circuler, avec ce que cela implique de mesures de confinement ou de quarantaine.





Qu'il y ait ou non une deuxième vague épidémique, "à la fin de 2021, la perte de revenu dépassera celle de toutes les récessions précédentes au cours des cent dernières années sauf en période de guerre, avec des conséquences terribles et durables pour les populations, les entreprises et les gouvernements", affirme la chef économiste de l'OCDE Laurence Boone.