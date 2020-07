EN DIRECT - Covid-19 : malgré le rebond de l'épidémie, l'Espagne assure être "une destination sûre"

FRAUDES AU CHÔMAGE PARTIEL





La ministre du Travail Elisabeth Borne a déclaré mardi sur RTL que 25.000 contrôles sur les demandes de chômage partiel avaient débouché sur 1.400 "suspicions" de fraude.





Environ 700 entreprises sont suspectées d'avoir procédé à des déclarations mensongères et autant à des escroqueries. Des dossiers ont déjà été transmis à la justice, d'autres vont l'être. "On transmettra ça à la justice, on sera intraitables avec ceux qui détournent le système".





"On fait beaucoup de contrôles: on en a déjà fait 25.000, on en fera 50.000 d'ici la fin de l'été", a ajouté la ministre.