EN DIRECT - Covid-19 : l'Union européenne réserve 300 millions de doses de vaccin auprès de Sanofi

GRATUITÉ DES MASQUES





Benjamin Lucas, le porte-parole de Génération-s, s'est lui aussi montré favorable à la gratuite des masques. "La responsabilité du gouvernement, si on va vers des obligations de plus en plus fréquentes dans de plus en plus de lieux, est une obligation de gratuité, de mise à disposition du plus de masques possible", a-t-il estimé sur LCI. "C'est un coût qui va peser sur les ménages les plus modestes."