EN DIRECT - Coronavirus : 52 décès enregistrés en 24 heures, la baisse se poursuit en réanimation

AVIATION





Les compagnies aériennes opérant en France reprennent peu à peu leurs vols avec un programme réduit en juin, espérant augmenter graduellement leurs fréquences et destinations.





Air France entend remonter en puissance en métropole, vers les outre-mers et l'Europe. D'ici le 30 juin "ce programme de vols représentera environ 15% de la capacité déployée habituellement à cette période et sera assuré par 75 appareils de la flotte d'Air France, laquelle comprend 224 avions. La filiale low-cost d'Air France-KLM, Transavia France a pour sa part annoncé vendredi qu'elle reprendrait progressivement ses vols "à partir du 15 juin" depuis Lyon et Nantes, et du 26 juin depuis Montpellier et Orly, qui doit rouvrir à cette date.





La britannique Easyjet a elle confirmé une reprise progressive de ses vols à partir du 15 juin depuis Nice, Roissy-CDG, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon et Lille. La compagnie espagnole Vueling a, elle, annoncé vendredi la réouverture en France "de 21 routes directes pour la saison estivale, entre fin juin et juillet" depuis Orly, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux et Lyon.