EN DIRECT - Covid-19 : la France "championne du monde" des réfractaires au vaccin

ESSAIS CLINIQUES DE NOVAVAX





Des essais cliniques pour déterminer la sureté et l'efficacité du vaccin contre le Covid-19 de la société américaine de biotechnologie Novavax ont commencé aux États-Unis et au Mexique, d'après les Instituts nationaux de santé américains (NIH) qui les financent en partie. Un essai similaire dit de phase 3 pour ce même vaccin baptisé NVX-CoV2373, est en cours au Royaume-Uni, où environ 15.000 volontaires ont été recrutés.





Ces nouveaux essais incluront environ 30.000 volontaires de plus de 18 ans. Deux tiers des participants recevront le vaccin, et un tiers un placebo. Le but est qu'au moins 25% des participants aux essais aux États-Unis et au Mexique soient âgés de 65 ans et plus, précise le communiqué. L'accent sera également mis sur le recrutement de personnes plus exposées au Covid-19 (Afro-Américains et Hispaniques notamment), ou présentant des facteurs de risque (obésité, diabète...).