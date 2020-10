EN DIRECT - Covid-19 : la France officiellement reconfinée

40 ÉVACUATIONS SANITAIRES





Olivier Véran prend la parole : "Nous augmentons le nombre de lits destinés à soigner les malades du covid dans l'ensemble du parc hospitalier, public comme privé".





"Nous augmentons le nombre de lits de réanimations, au fur et à mesure que les besoins augmentent." "40 évacuations sanitaires ont déjà eu lieu, dans le Haut-Rhin et Occitanie notamment, vers des régions moins touchées comme la Bretagne." Et le ministre de la Santé de rappeler que plus de 7.000 soignants ont été formés durant l'été et 9.000 soignants se sont inscrits sur la plateforme renfort Covid.