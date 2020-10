EN DIRECT - Covid-19 : Roselyne Bachelot favorable à des assouplissements pour les lieux culturels

LE COUVRE-FEU, INAPPLICABLE ?





Pour Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis, le couvre-feu sera très difficile à faire respecter. "Je prends l'exemple de la ville de Drancy que j'ai dirigée et dans laquelle je vis : 70.000 habitants, 452 rues, le soir à 22h il y a un véhicule de police avec trois fonctionnaires dedans." Il dit attendre de voir sur le terrain la police municipale et de la gendarmerie, dont la mobilisation pour le respect du couvre-feu a été annoncée par le gouvernement. "Où vont-ils aller chercher ces policiers ? Qu'est-ce qu'ils font d'habitude ? On n'est pas capable de sécuriser une ville de 70.000 habitants la nuit autrement qu'avec un véhicule de trois fonctionnaires et là, subitement, on va être capables d'amener 12.000 policiers ?", s'étonne-t-il.