EN DIRECT - Covid-19 : le cap des 900.000 morts franchi dans le monde

PLUS DE 900.000 MORTS





La pandémie de Covid-19 a tué 900.052 personnes dans le monde depuis l'apparition des premiers cas en Chine en décembre, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles, arrêté ce mercredi à 23h30. L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus touchée avec 300.340 morts, devant l’Europe (219.616), et plus de la moitié des décès mondiaux du Covid-19 ont été enregistrés dans quatre pays : les Etats-Unis (190.478), le Brésil (127.464), l'Inde (73.890) et le Mexique (68.484).