EN DIRECT - Coronavirus : le confinement a exacerbé les inégalités, pointe le Défenseur des droits

MASQUES ET ECOLOGIE





"Beaucoup d'entreprises ont eu recours aux masques jetables parce que c'est beaucoup plus pratique, au bout de quatre heures, on en change et on le jette, il n'y pas à le laver mais c'est un geste qui n'est absolument pas écologique", a regretté Yves Dubief, ambassadeur masques textiles du gouvernement, ce lundi sur LCI.





"Si on veut que le monde de demain s'inscrive dans la transition écologique, commençons à le faire avec les masques et donc les masques en tissu qui sont lavables 20, 30 fois parfois 50 fois et qui donc ont une durée de vie plus longue et sont plus facilement recyclables", a-t-il encouragé.