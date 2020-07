EN DIRECT - Coronavirus : le Conseil d'Etat saisi pour rendre le masque obligatoire dans les lieux publics fermés

BILAN MONDIAL DU CORONAVIRUS





La pandémie de Covid-19 a fait au moins 569.135 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 12.927.000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 6.905.200 sont aujourd'hui considérés comme guéris.





Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 135.205 décès pour 3.304.942 cas. Au moins 1.006.326 personnes ont été déclarées guéries.





Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 72.100 morts pour 1.864.681 cas, le Royaume-Uni avec 44.819 morts (289.503 cas), le Mexique avec 35.006 morts (299.750 cas), et l'Italie avec 34.954 morts (243.061 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83.602 cas (8 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 78.648 guérisons.