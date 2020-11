EN DIRECT - Covid-19 : Pfizer annonce que son vaccin est "efficace à 90%" selon des résultats préliminaires

SYNDICAT





La CGT a réclamé lundi "l'abandon" du "contact tracing" consistant à tracer les malades et leurs contacts, un dispositif qu'elle juge "inefficace" et "inopérant" pour enrayer l'épidémie, et a demandé une politique "massive" de distribution de tests antigéniques.





"Lors d'une épidémie en l'absence de traitement efficace ou de vaccin, le seul moyen de freiner la propagation d'un agent infectieux est de détecter les personnes contagieuses le plus précocement possible et de les isoler de manière stricte immédiatement", ajoute le syndicat. Or, "la stratégie mise en place par le gouvernement se trouve être un réel échec entraînant de graves conséquences aussi bien sur le plan sanitaire, que social ou économique", estime la CGT dans un communiqué.