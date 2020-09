EN DIRECT - Nouvelles restrictions : le maire de Lyon déplore un "changement brutal de méthode"

CINQ INTERVENTIONS DE CHIRURGIE CARDIAQUE DÉPROGRAMMÉES A LA TIMONE, CE LUNDI





Interrogé sur LCI, le Pr Jouve, de la Timone à Marseille, explique que le Pr Raoult a une vision d'épidémiologiste, d'infectiologue, d'où leurs différences de points de vue, sur la situation.





"On a récupéré des malades graves et des patients non-covid (...) Les transferts de patients vont voir leurs limites, d'autres régions vont être touchés après nous. Il ne s'agit pas de paniquer mais de mesurer l'importance de la situation sur le terrain. Nous sommes préoccupés et nous aurons du mal à gérer les deux flux de patients, covid et non covid". "Ce matin à la Timone, on a déprogrammé cinq interventions de chirurgie cardiaque", dit-il.