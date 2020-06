EN DIRECT - Coronavirus : les Etats-Unis passent le cap des 2 millions de cas confirmés

IRAN





L’Iran a annoncé mercredi compter plus de 2.000 nouveaux cas de contamination par le nouveau coronavirus en l’espace de 24 heures. Le ministère de la Santé dénombre également 81 nouveau décès liés au virus.





Le pays connaît une tendance à la hausse des cas confirmés depuis début mai. Pour les autorités, elle est le résultat d'une intensification du dépistage. "Quand on mène plus de tests, alors, naturellement, on identifie davantage de cas", a déclaré le président iranien Hassan Rohani lors d'une allocution télévisée, ajoutant que "les gens ne doivent pas s'inquiéter".





Ces chiffres portent le bilan officiel de l'épidémie à 8.506 morts et un total 177.938 personnes contaminées de le pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie de Covid-19. A plusieurs reprises, les chiffres officiels ont été remis en cause par des experts étrangers et certains responsables iraniens, qui les soupçonnent d'être largement sous-estimés.