EN DIRECT - Masque obligatoire : le nombre de villes concernées revu à la baisse dans les Bouches-du-Rhône

LES MUNICIPALES ANNULÉES DANS UN "CLUSTER" DE HAUTE-SAVOIE





Les élections municipales de mars à La Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, l'un des premiers clusters de Covid-19 en France, doivent être annulées en raison de la difficulté à faire établir des procurations en cette période d'épidémie, a estimé le tribunal administratif de Grenoble. Le recours avait été intenté par François Daviet, maire sortant.





Dans son jugement, rendu mardi et dont l'AFP a eu copie ce mercredi, le tribunal souligne que ce bourg de 5200 habitants "a été l'un des premiers

foyers épidémiques en France dès fin février" et qu'à la date du vote le 15 mars, "de nombreux électeurs étaient soient hospitalisés, soit isolés à domicile en application des recommandations officielles". Dans ce contexte et alors que "la gendarmerie était fermée", "il ne résulte pas de l'instruction que les procurations à domicile aient pu être effectivement mises en oeuvre".

Or compte tenu du faible écart (4% soit 61 voix) entre les deux listes - celle du maire sortant qui avait été malade et hospitalisé et celle de son ancienne adjointe devenue rivale - et du contexte sanitaire exceptionnel, "l'irrégularité relative à la procédure d'établissement des procurations à domicile est de nature à altérer le scrutin et à justifier l'annulation du scrutin".