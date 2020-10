EN DIRECT - Covid-19 : plus de 20.000 nouveaux cas et 163 décès ces dernières 24 heures en France

COUVRE-FEU EN LOMBARDIE





La Lombardie, région italienne du nord la plus touchée par la pandémie, s'apprête à instaurer à compter de jeudi un couvre-feu nocturne, afin d'endiguer les contagions. Le couvre-feu doit être en vigueur entre 23 heures et 5 heures.





"Je suis d'accord avec l'hypothèse de mesures plus restrictives en Lombardie. J'en ai parlé avec le président (de la région Attilio) Fontana et le maire (de Milan Giuseppe) Sala et nous travaillerons ensemble dans cette direction dans les prochaines heures", a déclaré lundi soir le ministre de la Santé, Roberto Speranza.





L'Italie connaît depuis vendredi une forte hausse de nouveaux cas, avec plus de 10.000 malades par jour, et la Lombardie est la région la plus touchée, comme elle l'a été au début de la pandémie, en février et mars. Du 12 au 19 octobre, le nombre de malades hospitalisés en Lombardie a augmenté de 145% et le nombre de patients en soins intensifs de 126%.