EN DIRECT - Covid-19 : près de 50.000 nouveaux cas détectés en 24 heures

HANDICAP





Lors du premier confinement, les externats et accueils de jour avaient été fermés par mesure de précaution et quelque 30.000 adultes et 60.000 enfants avaient été privés de leur structure. L'ensemble des établissements et services médico-sociaux pour enfants et adultes handicapés, ainsi que les services d'aide par le travail, resteront cette fois-ci ouverts, a annoncé vendredi le secrétariat d'Etat chargé des Personnes handicapées.





"Les règles sanitaires seront renforcées avec un protocole qui sera publié prochainement", a-t-il été précisé dans un communiqué.