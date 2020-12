EN DIRECT - Covid-19 : plus de 26.000 nouveaux cas en 24 heures

"LA VACCINATION RÉELLE COMMENCERA LE 15 JANVIER, C'EST TROP TARD" DÉPLORE HERVE MORIN





Du retard à l'allumage qui ne le dérange pas. Olivier Véran a assumé et même revendiqué ce mardi soir au 20h de France 2 la lenteur du début de la campagne de vaccination en France. Or, "on a intérêt de vacciner le plus possible et le plus rapidement possible" assure Hervé Morin ce mercredi sur LCI, demandant que les les figures de la responsabilité donnent l'exemple. "Nous sommes en phase de tests, la vaccination réelle commencera le 15 janvier, c'est trop tard" déplore-t-il. "Le président et les ministres devraient se faire vacciner pour montrer l'exemple et donner confiance".