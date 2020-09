EN DIRECT - Covid-19 : plus de 8.500 nouveaux cas en 24h, hausse du nombre de patients en réanimation

RUGBY





Le Stade Toulousain (Top 14) a annoncé ce mercredi renoncer à l'organisation de son quart de finale de coupe d'Europe au Stadium. La rencontre face aux Irlandais de l'Ulster sera donc relocalisée au "stade Ernest Wallon avec une jauge de 5000 places".





Les dirigeants toulousains ont pris cette décision la "mort dans l'âme" face à la situation épidémique. Didier Lacrois, Président du club Haut-Garonnais, a rappelé les extrêmes difficultés du club, son modèle économique reposant "à 75% sur son public et ses partenaires".





"On réfléchit à l'évaluation et au déclaratif de ce préjudice avec l'ensemble des clubs de la Ligue mais même si tout le monde est impacté, tout le monde ne l'est pas de la même façon: sans pleurer sur notre sort nous sommes sans doute le club le plus pénalisé", a rajouté l'ancien troisième ligne international.