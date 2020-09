EN DIRECT - Covid-19 : premier test négatif pour Jean Castex, qui reste confiné à Matignon

LE BILAN DES DÉCÈS DANS LE MONDE





Le Covid-19 a fait au moins 893.524 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP ce mardi. Sur la journée de lundi, 3.816 nouveaux décès ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 1.133 nouveaux morts, le Brésil avec 310 décès en 24h, et les États-Unis, 299 morts.





Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 189.221 décès pour 6.301.451 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 2.333.551 personnes ont été déclarées guéries. Les pays les plus touchés sont ensuite : le Brésil, avec 126.960 morts, l'Inde avec 72.775 morts, le Mexique avec 67.781 morts et le Royaume-Uni avec 41.554 morts.





Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 91 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (85), l'Espagne (63), le Royaume-Uni (61), et le Chili (61).





Plus de 27.387.170 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, mais ce nombre ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.