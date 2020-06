EN DIRECT - Coronavirus : près de 112.000 décès dus au Covid-19 aux États-Unis

AUBERVILLIERS





Un collectif de parents d'élèves d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, a déposé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil pour demander la réouverture de "l'ensemble" des écoles primaires et un accueil plus régulier des enfants, a-t-on appris mardi.





"On réclame un assouplissement des ouvertures pour permettre à un plus grand nombre d'élèves d'aller à l'école et plus souvent", a expliqué à l'AFP Élodie Brunel, membre de ce collectif "apolitique" qui rassemble une quinzaine de parents d'élèves élus, dans différentes écoles.





Une audience doit se tenir mercredi après-midi devant le tribunal administratif.