EN DIRECT - Covid-19 : près de 17.000 nouveaux cas et 49 décès enregistrés en 24 heures en France

HAUSSE DE LA MORTALITE





Le nombre de décès, toutes causes confondues, a connu en France un "léger excédent" entre le 1er mai et le 21 septembre par rapport aux mêmes périodes de 2018 et 2019, a indiqué ce vendredi l'Insee dans son dernier point régulier sur la mortalité pendant l'épidémie de Covid-19.





Alors que l'institut statistique indiquait début septembre qu'il ne constatait plus "d'excédent de mortalité" sur la période allant du 1er mai au 24 août, la tendance s'est désormais inversée : en incluant les morts recensées jusqu'au 21 septembre, on arrive à une hausse de +1% par rapport à 2019 et +2% par rapport à 2018.





Cette hausse concerne d'ailleurs surtout les personnes âgées de 65 à 74 ans (+4% de décès par rapport à 2019), alors que la mortalité est stable pour les 75 ans et plus (+0,5%). Sur les seules trois premières semaines de septembre (du 1er au 21), la hausse de la mortalité - tous âges confondus - atteint même 2,1% par rapport à l'an dernier et 2,4% par rapport à 2018.