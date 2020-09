EN DIRECT - Rassemblements, visites en Ehpad, écoles... la Gironde prend des mesures drastiques face au Covid-19

QUELLES MESURES COMPLÉMENTAIRES À BORDEAUX ?





Dans toute la Gironde, la jauge de 5000 personnes maximum pour les événements ouverts au public est abaissée à 1000 personnes. Les fêtes foraines, brocantes et fêtes des voisins ne sont plus autorisées. Les manifestations revendicatives seront interdites si elles ne respectent pas un protocole sanitaire strict. Les journées européennes du patrimoine (19 et 20 septembre) sont annulées, indique également la préfète.





Les bars et restaurants qui contreviennent aux règles sanitaires seront fermés dès le lendemain du contrôlé, par arrêté. A ce jour, huit sont fermés dans le département. Il sera interdit de consommer debout dans les bars et restaurants de la métropole, et de diffuser de la musique à l'extérieur.





Dans les parcs, jardins, quais et plages de la ville de Bordeaux, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, tout comme la consommation d'alcool sur la voie publique à Bordeaux.





Les soirées dansantes dans les établissements recevant du public seront interdites. Cela s’applique aux bars, salles des fêtes, mariages et fêtes d’anniversaire, indique Fabienne Buccio.