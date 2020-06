EN DIRECT - Réouverture des écoles : les maires réclament "des clarifications urgentes"

FAKE NEWS





Depuis le début de la pandémie de Covid-19, fake news et autres infox fleurissent sur les réseaux sociaux. Bruxelles a donc décidé de prendre les choses en mains et vient de dévoiler des mesures destinées à lutter contre la désinformation liée au nouveau coronavirus, appelant les géants de l'internet à rendre des comptes et dénonçant au passage des campagnes de la Russie et de la Chine.





Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et la vice-présidente de la Commission chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourova, doivent présenter à la mi-journée ce plan qui promeut le rôle des "fact-checkers, ainsi que le pluralisme et l'indépendance des médias.