EN DIRECT - Coronavirus : le nombre de nouveaux cas de Covid-19 au plus bas depuis mars à Stockholm

PLAN DE RELANCE - BRUNO LE MAIRE





Le ministre de l'Economie est le premier à s'exprimer suite à l'énoncé du Premier ministre. "Nous avons un plan qui rassemble le plus largement possible les Français", s'est félicité Bruno Le Maire, remerciant tous ceux qui ont travaillé sur le plan de relance. "La France sortira plus forte de la crise économique, avec une économie plus compétitive, plus solidaire, plus décarbonnée", a-t-il promis.





"Nous mettrons beaucoup de moyens financiers pour assurer la compétitivité de nos entreprises, nous continuerons de négocier le taux le plus attractif possible pour celles qui voudraient prolonger le remboursement de leurs prêts", a-t-il annoncé. "La France sera un leader mondiale", grâce à ce plan d'investissement.