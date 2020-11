EN DIRECT - "Nos efforts commencent à porter leurs fruits", assure Jérôme Salomon

CRECHES : LA CNAF FINANCE DES MASQUES TRANSPARENTS





La Cnaf va financer plus de 500 000 masques transparents pour les crèches et les Maisons d’assistant maternel (Mam). Les professionnels exerçant leur activité en présence de jeunes enfants recevront trois masques transparents chacun. En tout, près de 458 000 masques seront ainsi distribués dans les 17.000 crèches financées par la Prestation unique de service (Psu) et la Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) et 42.000 masques dans les 3.500 Mam.