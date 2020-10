EN DIRECT - Covid-19 : suivez le point hebdomadaire d'Olivier Véran

RESTRICTIONS AU QUÉBEC





Le Premier ministre du Québec a annoncé en début de semaine de nouvelles restrictions pour les régions de Montréal et Québec qui passent au plus haut niveau d'alerte pendant 28 jours, alors que les cas de coronavirus ont fortement grimpé dans cette province. "Les chiffres sont sans appel: on doit prendre nos responsabilités, on doit prendre des décisions difficiles", a prévenu le Premier ministre François Legault lors d'une conférence de presse.





Dans trois régions dont la métropole Montréal et la capitale Québec, passées au seuil d'alerte rouge, les Québécois sont appelés à partir de ce jeudi à ne plus recevoir d'invités à leur domicile. Les bars, restaurants, cinémas, musées et bibliothèques sont appelés à fermer. Un maximum de 25 personnes est autorisé dans les lieux de culte et lors de funérailles. Les visites sont d'autre part interdites dans les résidences pour personnes âgées.