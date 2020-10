EN DIRECT - Covid-19 : une rallonge de cinq millions d'euros pour les festivals sinistrés

LES FACTEURS DE RISQUE DE DONALD TRUMP





Alors qu'il minimisait depuis longtemps sa dangerosité, Donald Trump a annoncé ce vendredi être positif au coronavirus. Plusieurs facteurs le placent dans une catégorie à risques, à commencer par son âge. A 74 ans, il est davantage susceptible d'être atteint par une forme grave de la maladie qu'une personne plus jeune. "Sur dix morts liées au Covid-19 recensées aux Etats-Unis, huit concernaient des adultes de plus de 65 ans", selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains.





Selon les dernières données sur sa santé, rendues publiques en juin, Donald Trump peut de plus être considéré comme obèse, un autre facteur le plaçant parmi les personnes les plus vulnérables au Covid-19. Avec 110 kilos pour 1,90 mètre, il a un indice de masse corporelle (IMC) de 30,5. Un individu est obèse quand son IMC, c'est-à-dire son poids divisé par sa taille au carré, dépasse 30 (obésité "modérée" jusqu'à 35, "élevée" entre 35 et 40 et "morbide" au-dessus de 40). "L'obésité (...) augmente le risque d'être atteint d'une forme sévère de Covid-19", notent les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). "Le lien est avéré entre obésité et risque de complication, à cause des pathologies annexes (diabète ou hypertension, souvent associés à l'obésité, ndlr), mais également indépendamment de celles-ci", selon le ministère français de la Santé.