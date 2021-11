EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de patients hospitalisés continue d'augmenter

CASTEX : "L'ÉPIDÉMIE REPART, CE N'EST PAS UNE FLAMBÉE"





"L’épidémie repart, ce n’est pas une flambée, mais chaque jour, on monte un peu", observe Jean Castex à l'occasion d'un déplacement, évoquant notamment la remontée des hospitalisations, "y compris en soins critiques". "On a besoin d’avoir du recul sur ce qu’il se passe en ce moment", ajoute le Premier ministre, pour qui ces signaux "justifient les appels à la prudence et à la vigilance et la nécessité de voter le texte relatif à la vigilance sanitaire".





Le chef du gouvernement évoque aussi la pénurie de soignants qui "frappe de plus en plus fort", sur fond de fatigue après "18 mois de crise". "Nous avons pleinement conscience de ce sujet de préoccupation légitime de nos concitoyens", assure-t-il. "Nous sommes en train d'objectiver tout cela, notamment au regard du Conseil scientifique.