EN DIRECT - Covid-19 en France : plus de 300 "laissez-passer" déjà délivrés pour des couples binationaux

COUVRE-FEU A BERLIN ET FRANCFORT





Face à l'augmentation inquiétante du nombre de nouvelles infections au Covid-19, les villes de Berlin et Francfort ont annoncé mardi la mise en place d'un couvre-feu et une restriction des contacts sociaux.





Dès samedi et jusqu'au 31 octobre, dans la capitale allemande, les magasins, les restaurants et les bars devront fermer de 23h à 6h du matin. Des exceptions sont prévues pour les pharmacies et les stations-service, mais ces dernières ne seront plus autorisées à vendre de l'alcool la nuit.

En extérieur, les rassemblements ne doivent pas excéder 50 personnes en journée, et 5 personnes seulement durant le couvre-feu. En intérieur, que ce soit le jour ou la nuit, 10 personnes au maximum pourront se retrouver au lieu des 25 autorisées jusqu'alors.





La municipalité de Francfort a elle décidé d'instaurer un couvre-feu d'ici vendredi et pour au moins une semaine, entre 22h et 6h du matin pour les restaurants. La consommation d'alcool dans les lieux publics sera également interdite. Les représentants des dix plus grandes villes d'Allemagne se réuniront vendredi pour décider d'une approche commune de la lutte contre la pandémie.