EN DIRECT - Covid-19 : le gouvernement à la recherche de "7500 infirmiers et aides-soignants"

REMBOURSEMENT DE LA DETTE





"La crédibilité de la France et de l'Europe, c'est de rembourser sa dette", affirme ce jeudi matin sur France Inter Geoffroy Roux de Bezieux, le président du Medef. Il considère que la meilleure façon de le faire est de "faire de la croissance" et de "faire contribuer tout le monde" grâce, notamment, à la TVA. "Si les Français retrouvent du pouvoir d'achat, ils payeront plus d'impôts : ils achèteront plus et feront entrer plus de TVA".