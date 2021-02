EN DIRECT - Covid-19 : l'exécutif veut tout faire pour éviter un troisième confinement

RETARD DU VACCIN SANOFI : "CE N'EST PAS UN ÉCHEC"





"Au mois de mars on a choisi la technologie la plus performante sur le marché en privilégiant une protéine recombinante adjuvantée. C'est celle qui donne le meilleur résultat. On ne connaît rien de l'ARN Messager à ce moment-là. On fait donc ce choix. On met 8 ans pour faire un vaccin, on était à 18/24 mois puis 15 mois, c’est quand même une prouesse remarquable, je ne le vois pas du tout comme un échec", a souligné Olivier Bogillot, le président de Sanofi France dans 24 H Pujadas.