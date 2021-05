EN DIRECT - Les restaurants et cafés encouragés à rouvrir le 19 mai, même en activité réduite

"A la suite d'un arbitrage du Premier ministre et du président de la République ce jour, le ministère de l'Économie et des Finances nous informe que les 113 établissements thermaux, fermés depuis le 25 octobre dernier, sont autorisés à rouvrir à compter du mercredi 19 mai avec une jauge de 50% de curistes", a annoncé le CNETh (Conseil national des établissements thermaux) dans un communiqué.

Les cures thermales, qui sont fermées depuis six mois à cause de la pandémie de Covid-19, pourront rouvrir le 19 mai avec une jauge de 50% de curistes, a indiqué lundi l'organisme qui représente le secteur.

La Hongrie lève peu à peu ses mesures sanitaires mais dénombre pourtant le plus de décès dus au Covid par rapport à sa population. Un record mondial qui s’explique notamment par l’état de son système de santé.

Avec le déconfinement annoncé par le gouvernement, le mois de mai sera celui de la réouverture progressive des établissements. LCI vous explique ce qui sera autorisé ou non à l’occasion des ponts du 13 et du 24 mai.

Selon le site de suivi de l'épidémie "Covid Tracker", il n'y a plus que deux départements français qui dépassent encore le seuil des 400 cas pour 100.000 habitants. Il s'agit du Val-de-Marne (424) et de la Seine-Saint-Denis (421).

PLUS QUE DEUX DEPARTEMENTS AU-DESSUS DU SEUIL D'INCIDENCE

Le déconfinement s'amorce à l'heure où les chiffres de la circulation du Covid-19 restent à un niveau élevé. Voire plus élevé qu'avant l'annonce des dernières restrictions par Emmanuel Macron le 31 mars dernier comme avancé par le Pr Philippe Juvin ? On fait le point.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 16.133.547 personnes ont reçu au moins une injection (soit 24,1 % de la population totale et 30,7 % de la population majeure) et 6.688.302 personnes ont reçu deux injections (soit 10 % de la population totale et 12,7 % de la population majeure).

PLUS DE 22.820.000 INJECTIONS REALISEES EN FRANCE

65 millions d'autotests sont prévus dans les écoles d'ici au moins de juin, selon Jean-Michel Blanquer. "On a le droit de les refuser, mais je ne le souhaite pas, évidemment", dit-il sur Europe 1.

Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a indiqué sur Europe 1 qu'il restait "ouvert" à de nouveaux "aménagements" pour la session 2021 du baccalauréat, à l'heure où des syndicats réclament l'annulation de l'écrit de philosophie et du grand oral.

Fixés sur leurs conditions de réouverture, les restaurants se préparent à accueillir leurs premiers clients. Mais entre le recrutement incertain des salariés et le remboursement nécessaire des dettes contractées à cause du Covid-19, les professionnels du secteur espèrent surtout que les Français seront au rendez-vous.

"A partir du 19 mai, la plupart des restrictions de capacité prendront fin", notamment dans les "magasins, cinémas, restaurants, musées", qui oscillent aujourd'hui entre 33% et 75%, a annoncé lundi le gouverneur de l'Etat lors d'un point presse.

Nouveau pas vers le retour à la normale à New York: le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé une réouverture du métro 24H/24 le 17 mai et une levée des restrictions chiffrées de capacité imposées aux commerces et lieux culturels le 19 mai.

"C'est ce qu'il faut faire au vu des données" dont on dispose, a-t-il avancé lors d'une conférence de presse à St. Petersburg, près de Tampa, en référence aux nouvelles infections et morts quoditiennes, en baisse tandis que la vaccination se poursuit. Près de 9 millions de personnes, soit 41,9% des 21,5 millions d'habitants de cet Etat américain, ont reçu au moins une dose d'un vaccin anti-Covid, selon les autorités de santé américaines.

Le gouverneur de Floride a levé lundi, avec effet immédiat, toutes les restrictions liées au Covid-19, arguant de l'efficacité et de la disponibilité des vaccins pour justifier sa décision. Ron DeSantis a promulgué une loi mettant fin à l'état d'urgence au 1er juillet dans cet Etat du sud-est des Etats-Unis, qui imposait des restrictions face à la pandémie de coronavirus, et a ensuite signé un décret avançant l'entrée en vigueur de cette mesure à ce lundi 3 mai.

Selon les donnés de Santé publique France, 3760 tests positifs ont été enregistrés ces dernières 24 heures en France, contre 5952 lundi dernier. Ce nombre est toutefois à prendre avec précaution, car les données du lundi sont toujours plus basses en raison du faible nombre de tests réalisés le dimanche. Le taux de positivité s'élève désormais à 7,6%.

Le ministre de la Santé Olivier Véran salue les internes en santé pour "leur engagement exemplaire depuis le premier jour de cette crise". "Merci à chacune et chacun d'entre vous", a-t-il écrit sur Twitter.

Interrogé sur le plateau du 20 heures de TF1, Dr Gérald Kierzek s'est penché sur des stratégies que l’on pourrait adopter pour booster encore plus la campagne de vaccination.

Dans sept capitales d'États brésiliens, dont de grandes métropoles comme Belo Horizonte ou Porto Alegre, les injections de la seconde dose du vaccin chinois CoronaVac ont été suspendues faute de doses. D'après le décompte du site d'informations G1, Aracaju, Recife (nord-est), Belem, Porto Velho (nord) et Campo Grande (centre-ouest) sont également dans cette situation, due au manque de doses de ce sérum, le plus utilisé au Brésil actuellement, avec 77% des injections.

Le comité scientifique conseillant le gouvernement du Canada sur la vaccination a recommandé lundi de réserver l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19 aux personnes âgées de 30 ans et plus. Cette annonce du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) survient quelques heures après que le Danemark a renoncé au vaccin de "J&J" à cause de possibles effets secondaires graves, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser.

Le directeur de l'OMS a notamment mis en garde contre l'explosion des cas de Covid-19 en Inde et au Brésil, estimant que cela "pourrait se produire n'importe où".

Davantage de personnes ont été testées positives au Covid-19 dans le monde au cours de ces deux dernières semaines que pendant les six premiers mois de la pandémie, a annoncé Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ce lundi lors d'une conférence de presse à Genève, en Suisse.

PLUS DE CAS EN QUINZE JOURS QUE LORS DES SIX PREMIERS MOIS DE PANDÉMIE

Plus de 310 millions de doses de vaccin anti-Covid ont été injectées depuis mi-décembre 2020 dans le pays, où 103 millions de personnes sont totalement vaccinés.

L'Inde s'apprête également à dépasser la barre des 20 millions de cas positifs au Covid-19, et reste le deuxième pays en nombre de cas derrière les États-Unis.

L'Inde est devenu le troisième pays le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, dépassant le Mexique, d'après le décompte de l'université américaine John Hopkins.

Les données d'une étude clinique de Phase 3, publiées fin mars, montraient une "efficacité de 100%" du vaccin dans cette tranche d'âge, lequel a également été "bien toléré en général". Le vaccin Pfizer est actuellement autorisé pour les personnes âgées de 16 ans et plus aux Etats-Unis.

L'agence américaine des médicaments, la FDA, pourrait autoriser dès la semaine prochaine la vaccination des adolescents âgés de 12 à 15 ans avec le produit de Pfizer, rapporte le New York Times.

Au 1er mai, 1,6 million de Philippins avaient reçu leur première dose, sur une population de 110 millions de personnes. Seuls 300.000 avaient reçu leur seconde dose, selon des chiffres officiels. L'archipel se bat actuellement contre une flambée épidémique qui a fait passer le nombre de cas total à plus d'un million. Plus de 17.500 ont officiellement succombé au coronavirus dans l'archipel.

Le Maroc a enregistré 511.912 cas et 9.032 morts des suites du Covid-19, depuis le début de la pandémie.

Au cours des dernières 24 heures, l'Inde a recensé 357.229 nouvelles contaminations, portant le total à 20,3 millions, selon le ministère de la Santé. Les décès ont augmenté de 3.449 pour atteindre 222.408 au total. De nombreux experts estiment cependant que le nombre réel est beaucoup plus élevé.

L'Organisation mondiale de la Santé a indiqué ce lundi 3 mai que plus de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde avaient été enregistrés au cours de ces deux dernières semaines que pendant les six premiers mois de la pandémie.

Invité ce mardi sur LCI, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger estime "qu'il faut qu'on se serve davantage de la médecine du travail, qu'il y ait davantage de doses, pour vacciner massivement". Pour lui, il s'agit de l'"une des portes d'entrées principales pour que les travailleurs exposés soient vaccinés le plus rapidement possible".

"On n'est pas dans le supplice chinois (...) Le temps viendra pour toute la population de se faire vacciner, je vous le promets", ajoute Olivier Véran. "Nous avons multiplié par 4 le nombre de rendez-vous dans les centres de vaccination en une semaine".

Concernant l’ouverture de la vaccination, le ministre estime que "nous priorisons toujours les personnes les plus à risque. Au 15 juin, il n’y aura plus de limite d’âge". Et le ministre d'ajouter : "Si nous avions 50 millions de vaccins qui arrivaient aujourd'hui dans les frigos, (...) les Français seraient tous protégés"

Sur la réouverture du pays malgré le niveau élevé des chiffres de l'épidémie, Olivier Véran estime sur Europe 1 que "ce qui compte ce n'est pas le niveau de contaminations, c'est la dynamique épidémique". "L'épidémie a tendance s'accélérer discrètement (...) Les Français qui nous écoutent ne doivent pas considérer qu'ils sont hors de danger et que l'épidémie est terminée".

Les saisines et témoignages se sont en effet accrus ces derniers mois du fait de la pandémie liée au Covid-19, dénonçant notamment "une augmentation, de la part des directions des établissements, de violations de la liberté d'aller et venir des résidents ainsi que de leur droit au maintien des liens familiaux", est-il indiqué.

Le droit à une "vie privée et familiale" a été plus entravé au cours de la crise sanitaire pour les résidents d'Ehpad que pour le reste de la population, dénonce mardi la Défenseure des droits dans un rapport qui formule une soixantaine de recommandations pour garantir leur "liberté".

A l'approche du 19 mai, les restaurateurs se préparent à rouvrir. Non sans difficultés.

Les terrasses des bars, cafés, brasseries et restaurants pourront rouvrir le 19 mai, avec un couvre-feu repoussé à 21 heures et des tables de six convives au maximum. Puis, le 9 juin, le couvre-feu sera retardé à 23h et l'accueil de clients en salle sera possible.

Les cafés et restaurants continueront de bénéficier du soutien de l'Etat pour compenser une réouverture qui ne sera que partielle, mais ils doivent rouvrir, a exhorté mardi le ministre délégué aux PME Alain Griset.

Alain Griset, ministre délégué aux PME, a annoncé ce mardi que l'aide prévue pour les commerces d'habillement, de chaussures, de sport et de maroquinerie en situation de surstocks sera versée le 25 mai.

À dix jours du pont de l'Ascension, les réservations sont en hausse pour les trains, cars et avions. Les sites des compagnies ferroviaires et aériennes sont pris d'assaut. Mais où vont aller les Français ?

Les terrasses des bars, cafés, brasseries et restaurants pourront rouvrir le 19 mai, avec un couvre-feu repoussé à 21 heures et des tables de six convives au maximum. Puis, le 9 juin, le couvre-feu sera retardé à 23h et l'accueil de clients en salle sera possible.

Les cafés et restaurants continueront de bénéficier du soutien de l'Etat pour compenser une réouverture qui ne sera que partielle, mais ils doivent rouvrir, a exhorté mardi le ministre délégué aux PME Alain Griset.

"Point critique". C'est dans ces termes que l'Organisation mondiale de la santé parle, un an et demi après son apparition, de la pandémie de Covid-19. Après avoir écumé les États-Unis, l'Europe ou l'Amérique du Sud, elle s'attaque désormais à l'Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Dans le même temps, les campagnes vaccinales connaissent des hauts et des bas. Si elles vont bon train en Israël ou au Royaume-Uni, qui ont même commencé à rouvrir leurs bars et commerces non essentiels, elles restent chaotiques dans bon nombre de pays européens. Les difficultés traversées par AstraZeneca, suspendu voir interdit en raison des caillots sanguins qu'il génère chez un infime pourcentage de ses récipiendaires, puis par l'unidose Janssen, sont autant d'obstacles sur la campagne vaccinale française.