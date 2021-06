EN DIRECT - 33 décès du Covid-19 en 24 heures, le nombre de patients en soins critiques toujours en baisse

4E VAGUE





Pour éviter l'arrivée d'une quatrième vague "il faut se vacciner le plus rapidement possible", insiste sur LCI Bruno Lina, membre du conseil scientifique. "Si on emballe un peu cette campagne de vaccination, on va avoir cette immunité qui va s'installer et on freinera la circulation du virus. Donc cette quatrième vague n'est pas forcément inexorable et sa temporalité peut être décalée". "Cette pandémie sera terminée quand tout le monde aura des anticorps contre ce virus."