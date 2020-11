EN DIRECT - Avec 4903 lits occupés, le nombre de patients Covid en réanimation continue d'augmenter

"LE VACCIN NE SUFFIRA PAS" PREVIENT L'OMS





Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu qu'un vaccin ne suffirait pas à lui tout seul à vaincre la pandémie.





"Au départ, les quantités seront limitées et par conséquent les personnels soignants, les personnes âgées et celles à risque auront la priorité et nous espérons que cela va faire baisser le nombre de morts et permettre aux systèmes de santé de résister", a souligné l'OMS.





"Mais cela laissera encore beaucoup de champ au virus pour opérer", a-t-il mis en garde, exhortant à ne pas prématurément mettre fin aux mesures qui permettent de contrôler l'expansion du Covid-19, comme les tests, la quarantaine, le suivi des cas contacts...