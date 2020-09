EN DIRECT - Plus d'un million de personnes sont décédées du Covid-19 à travers le monde

FOOTBALL





Le match de championnat nord-américain de football (MLS) entre les Colorado Rapids et le Sporting Kansas City, prévu ce dimanche, a été reporté en raison de cas positifs au Covid-19 au sein des Rapids, a annoncé samedi l'instance.





"Un joueur et trois membres du personnel des Colorado Rapids ont été testés positifs au Covid-19, lors d'un dépistage mené jeudi 24 et vendredi 25 septembre. Sur la base de ce nombre de cas, la MLS a reporté le match pour permettre d'effectuer d'autres tests et de faire une évaluation supplémentaire", a indiqué la Ligue. "Tous les autres membres des Rapids ont été testés négatifs et suivent le protocole sanitaire mis en place MLS", a conclu cette dernière, qui déterminera plus tard la date de report du match.