EN DIRECT - Covid-19 : hausse du nombre de patients hospitalisés y compris en réanimation en France

MELBOURNE CUP





La plus importante course hippique d'Australie, la Melbourne Cup, s'est déroulée mardi en présence du public, un an après un huis clos historique et au moment où le pays tente de renouer avec une vie quasi-normale.





Verry Elleegant a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée devant des spectateurs tout juste sortis d'une des plus longues séries de confinements au monde et qui ont célébré cette journée en sablant le champagne.





L'épreuve, surnommée "la course qui met une nation à l'arrêt", a permis à 10.000 parieurs vaccinés de se rassembler, bien loin des foules de 100.000 personnes qui se massaient lors des précédentes éditions.