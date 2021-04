EN DIRECT - L'Union Européenne pense pouvoir vacciner 70% des adultes contre le Covid-19 dès juillet

TELETRAVAIL





Les partenaires sociaux seront consultés lundi sur le télétravail, pour "faire évoluer les règles à partir de la mi-mai", prochaine étape prévue du déconfinement, a indiqué vendredi la ministre du Travail Elisabeth Borne. "Lundi prochain, on parlera avec les organisations patronales et syndicales de la façon dont on pourra faire évoluer les règles à partir de la mi-mai", a déclaré Mme Borne sur LCI.





A cette échéance, "on commencera à rouvrir les commerces, les terrasses, certains établissements culturels, on aura aussi à faire bouger les règles sur le télétravail", a-t-elle souligné, précisant qu'elle "souhaite qu'on puisse redonner la main aux entreprises et aux salariés sur l'organisation de ce télétravail".