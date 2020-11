EN DIRECT - Covid-19 : plus de 4000 malades en réanimation, de nouvelles restrictions à venir

OLIVIER VERAN





"Il y a eu un retard à l'allumage dans certains territoires et dans certains établissements privés", affirme Olivier Véran. Le ministre de la Santé affirme cependant que le secteur privé a été "mobilisé pleinement" lors de la crise sanitaire, contrairement à ce qui a pu se dire. "On est passés de 10 à 19% de patients Covid + déclarés hospitalisés dans un établissement de secteur privé non lucratif, on est passés de 9 à 14% des patients hospitalisés dans les établissements de secteur privés lucratifs et on est passés de 80 à 67% des patients hospitalisés dans le secteur public, entre le début et la fin du mois d'avril."