EN DIRECT - Coronavirus : le cap des 20.000 morts dépassé au Royaume-Uni

O. VERAN





"On ne peut pas butter, sur notre politique nationale de tests, parce qu'on manquerait d'écouvillons. Donc au quotidien et en permanence on travaille, on trouve des solutions. A chaque fois qu'on trouve une solution il y a des angles morts qui apparaissent avec des difficultés dont on se rend compte lorsqu'elles apparaissent en pratique", a déclaré Olivier Véran, qui a assuré que tous les blocages seraient levés pour permettre la production d'un maximum de tests.