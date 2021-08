EN DIRECT - Covid-19 : la Martinique se reconfine pour trois semaines

NOUVEAU CONFINEMENT DE TROIS SEMAINES EN MARTINIQUE





Face à l'afflux de malades dans les hôpitaux et la hausse des contaminations, le préfet de la Martinique instaure un nouveau confinement de trois semaines. "Depuis quinze jours, nous appliquons un confinement et un couvre-feu à 19h. Les premiers effets sont là, mais les courbes montent encore. Ces mesures n'ont pas suffi", a déploré le préfet de la Martinique, Stanislas Cazelle, au cours d'un point presse.





Dès lors, des "restrictions plus fortes" ont été annoncés. Durant les trois prochaines semaines, les commerces, sauf alimentaires et achats urgents, seront fermés, le télétravail deviendra la norme et les touristes sont invités à quitter le territoire. En outre, le préfet a annoncé la fermeture des hôtels, des locations saisonnières, des lieux de loisirs et de culture et des plages. La zone de libre circulation est réduite à 1 kilomètre autour du domicile sans justificatif.