EN DIRECT - Coronavirus : plus de 105.000 cas d'infection dans 98 pays et territoires

LE CORONAVIRUS DANS LE MONDE





Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre dernier, 105.836 cas d'infection ont été recensés dans 98 pays et territoires, causant la mort de 3.595 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche matin. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée, a dénombré 80.695 cas, dont 3.097 décès. 44 nouvelles contaminations et 27 nouveaux décès y ont été annoncés entre samedi 17h00 GMT et dimanche 09H00 GMT.





Ailleurs dans le monde, 25.141 cas (889 nouveaux) étaient recensés dimanche à 09H00 GMT, dont 498 décès (12 nouveaux).





Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (7.134 cas dont 367 nouveaux, 48 décès), l'Italie (5.883 cas dont 0 nouveau, 233 décès), l'Iran (5.823 cas dont 0 nouveaux, 145 décès), la France (949 cas dont 233 nouveaux, 16 décès).